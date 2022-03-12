Час глобальних перемовин про перемир'я ще не настав, – експосол України у США

Під час війни майданчики для переговорів можуть бути будь-які. Однак це однозначно не може бути територія ворога.

Володимир Путін може використовувати перемовини для нарощування агресії військ. Про це в ефірі 24 каналу сказав експосол України у США Валерій Чалий.

Зверніть увагу Беннет та Ізраїль може зіграти важливу роль, – Зеленський про перемовини з Путіним

Майданчик для перемовин – не питання президентів

За його словами, під час війни для розв'язання проблем з обміном полоненими, гуманітарних питань відбуваються перемовини. Однак історично практика показує, що це не питання керівників держав.

На мою думку, час для глобальних перемовин про перемир'я між сторонами, які воюють, ще не настав,

– наголосив Чалий.

Він зауважив, що тільки результат опору оборони і контрнаступ можуть призвести до готовності супротивника про щось говорити.

"Все інше – його (Путіна – 24 канал) спеціальні маневри для того, щоб перегрупуватися, доукомплектувати підрозділи", – додав експосол.