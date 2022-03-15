На час особливого періоду кількість військових Держприкордонслужби збільшать на 7 тисяч

Оскільки, окрім виконання безпосередніх завдань, Державна прикордонна служба України також залучається і до заходів забезпечення оборони України, народні депутати запропонували збільшити її склад.

Зокрема, нардепи подали пропозицію поповнити ДПСУ в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.

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Кількість військових Держприкордонслужби збільшать на 7 тисяч

Метою прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" є збільшення загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7 000 військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийняття цього законопроєкту створить умови для належного виконання Державною прикордонною службою України завдань зі стримування військової агресії.

Зауважимо, на сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб. Відтепер, згідно з пропозицією авторів законодавчої ініціативи, загальна чисельність цього правоохоронного органу налічуватиме 60 тисяч осіб.

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