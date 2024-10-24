Штурмують українські позиції живою силою: яка ситуація поблизу Часового Яру та Торецька

Російська армія продовжує наступ в районі Часового Яру та Торецька. Подекуди окупанти наступають на українські позиції навіть без використання важкої техніки.

Поблизу Часового Яру та Торецька тривають штурмові дії. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Яка ситуація поблизу Часового Яру та Торецька

На цьому напрямку спостерігається складна ситуація. 24 жовтня в районі Часового Яру було 5 штурмів, в районі Торецька – 6 штурмових дій. Наразі спроби противника прорвати оборону вдається локалізовувати та зупиняти.

Російська армія штурмує українські позиції з допомогою живої сили. Однією з причин є те, що мотострілецькі бригади, які стоять поблизу Торецька, не мають достатньо техніки.

Групи до одного піхотного відділення намагаються штурмувати наші позиції. 3 – 5 людей хвилями накочуються та намагаються прорвати оборону без використання техніки, тому що в міській забудові використання техніки утруднене,

– розповідає речниця ОТУ Луганськ.

Особовий склад російської армії заходить на передові позиції переважно вночі. Так росіянам вдається поповнювати втрати й з цих передових позицій штурмувати Часів Яр та Торецьк.

Наразі Часовому Яру нічого не загрожує. Проте південніше від міста росіяни, перекинувши резерви, можуть активізуватись.