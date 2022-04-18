З часом ви все побачите, – Буданов анонсував "певні епізоди" покарання окупантів за звірства

Українська розвідка знає імена усіх, хто чинив злочини проти України та українців. Жодному окупанту не вдасться сховатися від покарання.

Звірства російських окупантів в Україні сколихнули увесь світ. Голова ГУР МОУ Кирило Буданов запевнив: українці знатимуть ім'я кожного росіянина, який скоював злочини та брав участь у війні проти України. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Читайте також Заспокойтеся всі, це тільки погрози, – Буданов про ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Покарання російських злочинців

Буданов також пообіцяв, що росіянам, які чинили звірства в Україні, не вдасться уникнути справедливого покарання.

Сподіваюся, досить швидко побачите певні епізоди, як це і до чого сталося. Ніхто з них не лишиться безкарним. Дивіться – з часом ви все побачите і зрозумієте,

– заявив очільник української розвідки.

Дивіться відео до теми – Арестович: Будуть важкі бої, наші війська почали рух