Частина Луганщини втратила мобільний зв'язок
14 березня 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Сергій Гайдай повідомив, що станом на 14 березня частина Луганщини втратила мобільний зв'язок. Місцевих жителів, у домівках яких залишилося світло, просять тимчасово забрати паролі до Wi-Fi.
Глава Луганської ОВА Гайдай закликав людей триматися та допомагати одне одному. Зокрема, вільний Wi-Fi дозволить багатьом вийти на зв'язок з рідними.
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Частина Луганщини втратила мобільний зв'язок. Це робота рашистів. Працюємо над цим питанням. Потерпіть. Орки підуть,
– наголосив Гайдай.