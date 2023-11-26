Частина Миколаєва залишилася без світла: яка причина

У Миколаєві через негоду частина місцевих мешканців залишилась без світла. У Миколаївобленерго заявили про аварійне знеструмлення.

Перед цим синоптики оголосили у регіоні помаранчевий рівень небезпеки через сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. До речі, негоду прогнозували також у частині північних, центральних та південних областей.

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Що відомо про відключення світла в Миколаєві

Миколаїв. Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву,

– заявили в обленерго.

Людей закликали не панікувати й запевнили, що енергетики вже працюють.

Згодом у Миколаївобленерго сказали, що вже відновили світло в Заводському районі, в Інгульському – роботи тривають.

У коментарях під дописом місцеві мешканці написали, що немає світла також у:

Воскресенському районі;

селі Мартинівське на вулиці Кожедуба;

на Богоявленській;

на Театральній;

на вулиці Китобоїв.

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Негода в Україні: коротко

Синоптики попередили, що протягом 26 – 27 листопада в Україні прогнозують складні погодні умови. Саме тому подекуди оголосили про другий, тобто помаранчевий рівень небезпеки.

Зокрема, сильні снігопади передали в Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Окрім того, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Окрім того, приріст снігового покриву у вищезгаданих областях прогнозують 20 – 30 сантиметрів, місцями навіть 40 – 50. Також можливі хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Дощитиме у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.

Ба більше, посилення вітру до 17 – 22 метрів за секунду буде в північних, центральних, південних областях та Криму, місцями – до 25 метрів за секунду, в Одеській та Миколаївській областях – 25 – 30 метрів за секунду; у західних та східних – пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Саме тому синоптики попередили людей, що негода може ускладнити роботу комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни, порушити чи припинити рух транспорту на дорогах Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.



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