Частина потерпілих в аварії на Рівненщині – на межі життя і смерті, – МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про стан постраждалих унаслідок трагічної аварії на Рівненщині. За словами міністра, частина постраждалих зараз на межі життя і смерті, тому, на жаль, кількість жертв ДТП може зрости.

Денис Монастирський наголосив, що це одна із наймасштабніших ДТП за останні кілька років. Про це міністр розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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У час війни не потрібно забувати про правила дорожнього руху

Міністр внутрішніх справ зазначив, що навіть у час війни не варто забувати про правила дорожнього руху. Монастирський зазначив, що нехтування цими правилами щоденно продовжує вбивати наших громадян.

Кількість жертв аварії на Рівненщині становить 26 осіб. Однак, на жаль, цифра може зрости.

Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися,

– заявив Монастирський.

Трагічна ДТП на Рівненщині: головне

Аварія сталась на трасі Київ – Чоп ввечері 3 травня. За інформацією поліції, ДТП спровокував водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, який вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Під час обгону він зіткнувся з бензовозом. Далі бензовоз також потрапив на зустрічну й заїхав у пасажирський автобус Setra, який їхав за маршрутом "Харків – Зґожелець".

Відомо, що в автобусі перебули 35 пасажирів віком від 17 до 69 років та один водій. Усіх учасників ДТП ідентифікували.

Через ДТП загинули 6 чоловіків та 20 жінок. Вони загинули фактично одночасно унаслідок вибуху. Зокрема загинули водії автобуса та мікроавтобуса. Крім того, серед постраждалих також двоє 17-річних підлітків.

У поліції повідомили, що зараз шукають родичів 4 загиблих з Київської області.

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