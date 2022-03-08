Авіаналіт на патрульний катер "Слов'янськ": врятувати вдалося лиш частину екіпажу

Частину людей, які входили до складу екіпажу патрульного катера "Слов'янськ" змогли врятувати. Проте інші члени команди зникли безвісти.

Цей катер потопили окупанти, які атакували його 6 березня з повітря. Про те, що врятували лише частину службовців, повідомили вже через 2 дні.

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Виконували завдання до кінця

У командуванні зазначили, що катер і його екіпаж до останнього виконували бойові завдання. Вони забезпечували оборону морського напрямку від загарбників.

В ході пошуково-рятувальної операції, завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу пропала безвісти,

– зазначили у ВМС.

Там також додали, що це чергова втрата, яку ми ніколи не зможемо пробачити окупантам.

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Читайте текст допису ВМС ЗС України:

Патрульний катер "Слов'янськ" мужньо виконував завдання до останнього. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Україну, патрульний катер "Слов'янськ" забезпечував оборону з морського напрямку. Під час виконання чергового бойового завдання, корабель був атакований з повітря. В ході бою отримав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього.

В ході пошуково-рятувальної операції, завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу пропала безвісти. Ми ніколи це не забудемо та не пробачимо!