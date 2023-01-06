Росія готується мобілізувати ще пів мільйона призовників, – ГУР

У країни-агресорки швидко закінчується "гарматне м'ясо", тож Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов'язаних у січні. Це на додаток до 300 тисяч, які були призваних у жовтні.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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За його словами, Росії знадобиться приблизно 2 місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.

Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху. Вони роблять наголос на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону,

– сказав Скібіцький.

Коли чекати на нову хвилю мобілізації у Росії

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят. Раніше розвідка Естонії переконана, що після Різдва Росія почне другу хвилю мобілізації. Однак перша хвиля мобілізації не була завершена, а тільки призупинена в певних регіонах. Відповідну заяву зробив керівник центру розвідки Збройних сил Естонії Марго Гросберг.

Гросберг каже, що досвід минулої мобілізації в Росії свідчить про те, що на підготовку окупантів Росія витрачає від 2 до 3 місяців. Тобто Якщо після Різдва країна-агресорка почне нову хвилю мобілізації, то вже наприкінці березня або на початку квітня нових мобілізованих можуть відправити на фронт.