Не губіть голови, повторення Сєвєродонецька не буде, – Арестович про ситуацію навколо Бахмута

Удень 12 серпня Генштаб заявив про частковий успіх окупантів у напрямку Бахмута. Олексій Арестович наголосив, що повторення ситуації Сєвєродонецька та Лисичанська на Донеччині не буде.

Про це позаштатний радник голови Офісу Президента заявив в етері ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE". За словами Олексія Арестовича, наступ росіян завершиться максимум на околицях Бахмута та Сіверська.

Зауважте На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, пробує закріпитися, – Генштаб

Успіху в окупантів не буде

Олексій Арестович закликав українців не втрачати голову через частковий успіх окупантів у напрямку Бахмута. 12 серпня ворог зумів просунутися на 1 – 1,5 кілометра і бік Бахмута, однак місто йому захопити не вдасться.

Я запевняю вас, що темпи, масштаби й ціна за це просування такі, що вони не дозволять захопити Бахмут, Сіверськ й інші міста,

– наголосив Арестович.

Позаштатний радник голови Офісу Президента наголосив, що в кращому для окупантів випадку бої закінчаться на околицях міст. Однак росіяни зазнають колосальних втрат і ні до чого хорошого такі дії не призведуть. Цей наступ, за словами Арестовича, видихнеться, як і попередні.



Ситуація на Донеччині станом на 12 серпня / Карта DeepStateMap

Що відбувається на Бахмутівському напрямку

Станом на 18:00 12 серпня на Бахмутівському напрямку тривають обстріли мирних населених пунктів з артилерії й танків. Також загарбники продовжують завдавати авіаударів.

Поблизу Спірного росіяни намагалися вести розвідку, однак наші військові завдали удару й знешкодили ворога.

Крім того, росіяни намагалися прорвати оборону українських військ в районах Спірного, Івано-Дарʼївки, Виїмки, Яковлівки, Кодеми, Вершини та Зайцевого, однак зазнали втрат і відступили. На окремих ділянках тривають бої.

Водночас у напрямку Покровське – Бахмут в окупантів є частковий успіх. Ворог намагається закріпитися на нових позиціях.

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