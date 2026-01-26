Навіть власний парк вигадали: в Росії планують створити "Чебурляндію"

У Росії пропонують створити аналог французького "Діснейленду". Влада країни-агресорки хоче, щоб дітей розважали вітчизняні казкові персонажі.

Про це розповіла член комітету російської Ради з культури Айрат Гібатдінов, якого цитує пропагандистське медіа ТАСС.

Який парк розваг хочуть відкрити в Росії?

Через персонажів російських та радянських мультфільмів росіяни хочуть формувати "позитивну ідентичність" у дітей. Парк, який посадовець умовно назвав "Чебурляндією" має використовуватися, як "інструмент культурної політики та м’якої сили".

Гібатдінов зазначив, що серед персонажів, які б могли розважати дітей в парку належать Чебурашка, Крокодил Гена, Заєць та Вовк з мультика "Ну, постривай", персонажі "Простоквашино", а також, як не дивно, Вінні-Пух та Карлсон, які були вигадані не в Росії.

Посадовець зауважив, що в парку розваг потрібно зробити атракціони, інтерактивні зони. Крім того, тут можна проводити театралізовані вистави та мультимедійні формати з орієнтиром.

Такий парк, на думку Айрата Гібатдінова, повинен бути не один, до прикладу лише в Москві. Він каже, що філіали "Чебурляндії" можуть з’являтися у різних регіонах Росії.

Як Росія використовує мультики для пропаганди?