Навіть власний парк вигадали: в Росії планують створити "Чебурляндію"
- У Росії планують створити парк розваг "Чебурляндія" з персонажами радянських мультфільмів для формування позитивної ідентичності у дітей.
- Парк буде використовуватись як інструмент культурної політики, а філіали можуть з'явитися у різних регіонах Росії.
У Росії пропонують створити аналог французького "Діснейленду". Влада країни-агресорки хоче, щоб дітей розважали вітчизняні казкові персонажі.
Про це розповіла член комітету російської Ради з культури Айрат Гібатдінов, якого цитує пропагандистське медіа ТАСС.
Дивіться також Бюджет тріщить по швах: у Росії готуються до масового закриття бізнесів
Який парк розваг хочуть відкрити в Росії?
Через персонажів російських та радянських мультфільмів росіяни хочуть формувати "позитивну ідентичність" у дітей. Парк, який посадовець умовно назвав "Чебурляндією" має використовуватися, як "інструмент культурної політики та м’якої сили".
Гібатдінов зазначив, що серед персонажів, які б могли розважати дітей в парку належать Чебурашка, Крокодил Гена, Заєць та Вовк з мультика "Ну, постривай", персонажі "Простоквашино", а також, як не дивно, Вінні-Пух та Карлсон, які були вигадані не в Росії.
Посадовець зауважив, що в парку розваг потрібно зробити атракціони, інтерактивні зони. Крім того, тут можна проводити театралізовані вистави та мультимедійні формати з орієнтиром.
Такий парк, на думку Айрата Гібатдінова, повинен бути не один, до прикладу лише в Москві. Він каже, що філіали "Чебурляндії" можуть з’являтися у різних регіонах Росії.
Як Росія використовує мультики для пропаганди?
Популярний мультсеріал "Маша та Ведмідь" має приховану російську пропаганду, яка націлена на дітей. Як зазначив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин в ексклюзивній колонці для 24 Каналу, ворог має економічну вигоду від переглядів мультфільму на YouTube навіть з українською озвучкою. Це може приносити тисячі доларів російським авторам щомісяця.
Цікаво, що росіяни досі використовують старих персонажів з радянських мультфільмів. Дитячі серіали політизують. Так у грудні, в новій версії "Простоквашино" з'явився російський диктатор Володимир Путін. Таким чином влада хотіла нібито просувати російську культуру.