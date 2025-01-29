Чи спалахне протест проти Путіна на Кавказі і які настрої у Чечні сьогодні

Майбутній розпад Росії почнеться із заворушень у національних республіках. Але не факт, що пожежа буде на Кавказі.

"Голос Америки" проаналізував думки експертів щодо цього, озвучені під час дискусії в Інституті Кеннана 28 січня. Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Які настрої на Кавказі та чи можуть там повалити Кадирова

Місцева влада в особі Рамзана Кадирова стабілізувала ситуацію на Кавказі. Це зробили завдяки підкупу, залякуванню та маневруванню. Наприклад, мобілізацію в цьому районі або припинили, або приховали, щоб не наражатися на протести.

Сховали від громадськості і статистику призовників – щоб перекіс у бік "кавказців" не муляв око. До того ж виглядає так, ніби набирають добровольців дуже багато, а гине їх дуже мало, кажуть експерти. Цього легко досягнути – достатньо, щоб людина підписала контракт кілька разів.

"Цифри, названі офіційними особами, наприклад, для Чечні перевищують 50 тисяч осіб, але це не означає, що було 50 тисяч осіб. Можливо, лише 10 тисяч людей здійснили 5 поїздок", – пояснюють дослідники.

Тих, кого відправляють воювати проти України силоміць, узагалі не рахують.

Участь чеченців у війні використовують для піару Кадирова. Хоча "Ахмат" не перебуває на передовій. Кумедно, але один із батальйонів має ім'я Шейха Мансура, який воював проти Росії у XVIII столітті. Такі от парадокси пропаганди.

Ситуація на Північному Кавказі стабільна – навіть стабільніша, ніж у 2022 році.

Владі в Чечні та Дагестані успішно вдалося придушити протести проти мобілізації восени 2022 року завдяки арештам і підкупу місцевих активістів. Замість того, щоб мобілізувати чоловіків насильно, їм почали пропонувати гроші за контракт, одноразові виплати, а втрати зменшили тим, що посилали їх у безпечніші райони, наприклад, у Сирію замість України,

– мовиться в статті.

Чеченська діаспора проти Путіна. Але не говорить про це вголос, побоюючись помсти з боку Кремля. У самій Чечні переважно підтримують диктатора, хоч і пам'ятають війни з Москвою та депортації. Імовірно, тут або бракує освіти, або пропаганда була успішною.

Росіяни дуже тиснуть на чеченців, тому поки що режимові ніщо не загрожує. Через санкції людям важче підтримувати зв'язки з мусульманами з інших країн, а Москва вкладається у гірськолижний туризм на Кавказі. Тож наразі навряд чи хтось виступить проти Путіна. Та за фасадом пристойності можуть ховатися протестні настрої.

Є спільні цілі боротьби з режимом серед джихадистів, серед націоналістів з усіх республік, навіть серед ультраправих бойовиків в Україні, які приїжджають з Росії. Ці люди співпрацюють на лінії фронту, вони воюють в Україні, у них спільна думка, що буде наступним кроком. Але наступний крок залишається вкрай туманним і не дуже зрозумілим, як це відбуватиметься і яким буде процес,

– упевнені вчені.

Вони констатують: всередині Росії люди відчувають репресії. І не мають ані засобів, ані можливості розпочати спротив. А бійці та діаспора поки що не можуть їм нічого запропонувати.