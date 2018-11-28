Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20

Предстоящий саммит G-20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в аргентинском Буэнос-Айресе вносит некоторую неразбериху в программу встреч лидеров двадцатки, в условиях захвата украинских моряков российскими оккупантами. Как я уже отмечал, на мой взгляд, наиболее девственным эффектом на президента РФ Владимира Путина была бы отмена его приглашения на саммит, но, как мы видим, такой силой воли

И в этом главный минус современной большой политики, отсутствие стержня у большинства высокопоставленных любителей лавировать, а не колоть. Именно эта черта и позволяет Путину с 2014 года вести шантаж мирового сообщества в лучших традициях подворотней шпаны.

Отмечу, что захват украинских моряков был произведен 25 ноября, за 4 дня до старта саммита. Причем, абордаж и пленение моряков на момент их проведения, уже были не обязательны, ведь было ясно, что катера ВМСУ отказались от идеи прохода через Керченский пролив. То есть, намеренный обстрел и намеренный захват, были сделаны специально накануне саммита, дабы президент РФ прибыл на мероприятие в лаврах"Черной Бороды".

Между тем, как минимум один президент уже обмолвился о том, что встреча с Путиным может быть отменена и им оказался, вожделенный и обожествляемый в Кремле – Дональд Трамп.

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Откровенно говоря, президент США это тот человек, который живет в режиме семи пятниц на неделе, а потому, говорить за сутки о его планах с уверенностью не стоит. Тем более, что украинские заложники не просто так пополнили и без того немалый список пиратов XXI века.

Прежде всего – заграничными поездками Путин своих почитателей не балует. В Кремле старательно развеивают утверждение о том, что Россия страна-изгой и находится в изоляции, однако, даже если взят в учет 2018 год, Путин не частый гость в Европе, а в основном путешествует по ареалу бывшего СССР и Азии.

Кроме того, на многих международных масштабных мероприятиях он находится за бортом общения. Вспомнить хотя бы фейковое фото Путина с саммита G-20 проходившего в 2017 году в Гамбурге. На том снимке, при помощи фотошопа Путина разместили в центре бурного обсуждения между президентом США Дональдом Трампом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Не меньший знак игнорирования Путин получил и во Франции, когда принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны и лишь опозданием привлек внимание к своей персоне. Но и не более того.

А потому, своими пиратскими действиями в Черном море Путин, да, решил для себя целый комплекс задач, от отвлечения народной массы от внутренних проблем, до создания очередного комплекса пропагандистских нарративов, но и в формате G-20 обзавелся козырями, которые привлекут к нему куда больше внимания, чем к остальным участникам саммита.

И с учетом такой тактики политической игры, я не уверен, что Дональд Трамп сдержит своей обещание, равно как и другие политики, которые будут, так или иначе, но пытаться повлиять на Путина и способствовать освобождению украинских моряков. На мой взгляд, на этом саммите, Путин вниманием не будет обделен. Вот только, как показывает практика, в Кремле понимают лишь язык силы.

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