16:55
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Злой Одессит

      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20

      2118
      Путин и Трамп
      Путин и Трамп / Фото из открытых источников

      Предстоящий саммит G-20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в аргентинском Буэнос-Айресе вносит некоторую неразбериху в программу встреч лидеров двадцатки, в условиях захвата украинских моряков российскими оккупантами. Как я уже отмечал, на мой взгляд, наиболее девственным эффектом на президента РФ Владимира Путина была бы отмена его приглашения на саммит, но, как мы видим, такой силой воли

      И в этом главный минус современной большой политики, отсутствие стержня у большинства высокопоставленных любителей лавировать, а не колоть. Именно эта черта и позволяет Путину с 2014 года вести шантаж мирового сообщества в лучших традициях подворотней шпаны.

      Отмечу, что захват украинских моряков был произведен 25 ноября, за 4 дня до старта саммита. Причем, абордаж и пленение моряков на момент их проведения, уже были не обязательны, ведь было ясно, что катера ВМСУ отказались от идеи прохода через Керченский пролив. То есть, намеренный обстрел и намеренный захват, были сделаны специально накануне саммита, дабы президент РФ прибыл на мероприятие в лаврах"Черной Бороды".

      Между тем, как минимум один президент уже обмолвился о том, что встреча с Путиным может быть отменена и им оказался, вожделенный и обожествляемый в Кремле – Дональд Трамп.

      Читайте также: У российского газа появился серьезный конкурент

      Откровенно говоря, президент США это тот человек, который живет в режиме семи пятниц на неделе, а потому, говорить за сутки о его планах с уверенностью не стоит. Тем более, что украинские заложники не просто так пополнили и без того немалый список пиратов XXI века.

      Прежде всего – заграничными поездками Путин своих почитателей не балует. В Кремле старательно развеивают утверждение о том, что Россия страна-изгой и находится в изоляции, однако, даже если взят в учет 2018 год, Путин не частый гость в Европе, а в основном путешествует по ареалу бывшего СССР и Азии.

      Кроме того, на многих международных масштабных мероприятиях он находится за бортом общения. Вспомнить хотя бы фейковое фото Путина с саммита G-20 проходившего в 2017 году в Гамбурге. На том снимке, при помощи фотошопа Путина разместили в центре бурного обсуждения между президентом США Дональдом Трампом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

      Не меньший знак игнорирования Путин получил и во Франции, когда принял участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны и лишь опозданием привлек внимание к своей персоне. Но и не более того.

      А потому, своими пиратскими действиями в Черном море Путин, да, решил для себя целый комплекс задач, от отвлечения народной массы от внутренних проблем, до создания очередного комплекса пропагандистских нарративов, но и в формате G-20 обзавелся козырями, которые привлекут к нему куда больше внимания, чем к остальным участникам саммита.

      И с учетом такой тактики политической игры, я не уверен, что Дональд Трамп сдержит своей обещание, равно как и другие политики, которые будут, так или иначе, но пытаться повлиять на Путина и способствовать освобождению украинских моряков. На мой взгляд, на этом саммите, Путин вниманием не будет обделен. Вот только, как показывает практика, в Кремле понимают лишь язык силы.

      Читайте также: Россияне хотели нанести максимальный ущерб украинскому катеру и экипажу – фотофакт

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини політики Воєнний стан в Україні Дональд Трамп Публікації Володимир Путін Ангела Меркель Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук