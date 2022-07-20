Глави МЗС Чехії та Австрії приїхали в Україну, щоб побачити наслідки російських бомбардувань
Джерело:Держприкордонслужба
Весь світ був шокований звірствами росіян в Україні. Політики приїжджають до нас, щоб на власні очі у всьому переконатися.
Цього разу до нас завітали очільники чеського та австрійського міністерств закордонних справ. Ян Ліпавський і Александр Шалленберг мають заплановані зустрічі з українськими посадовцями.
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Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною,
– розповів австрійський міністр Александер Шелленберг.
Обоє відвідали зруйновані населені пункти на Київщині.
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Хто ще відвідував Київщину
- У червні приїжджав до Києва прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель. Під час поїздки він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідав Бучу, Бородянку та Ірпінь, де російські окупанти здійснювали геноцид українців.
- Також приїжджав президент Індонезії Джоко Відодо. Він відвідував Ірпінь на Київщині, який постраждав від обстрілів росіян і має тепер чималі руйнування. Також разом з дружиною Джоко Відодо відвідав госпіталь в центрі Києва, де лікують людей, які постраждали внаслідок війни.
- Президентка Молдови Майя Санду під час свого візиту в Україну в червні також відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку. Вона на власні очі побачила, що там наробили росіяни. Також Санду остаточно зрозуміла, що несе в собі "русский мир".
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