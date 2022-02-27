Чехія направила потягом зброю на допомогу Україні

Україна незабаром отримає військову допомогу від Чехії на суму 7,6 мільйона євро. Таку підтримку країна висловила Україні через вторгнення Росії.

Як повідомили у Міноборони Чехії, рішення про передачу допомоги Україні уряд Чехії ухвалив зранку 27 лютого.

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Вже незабаром наші ЗСУ мають отримати:

кулемети,

автомати,

снайперські

гвинтівки,

пістолети,

боєприпаси.

Сьогодні вранці уряд Чехії схвалив подальшу військову допомогу Україні, яка перебуває під ударом Росії. Наша допомога та підтримка триває,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що Бельгія поставить Україні 2000 кулеметів та 3800 тонн палива для підтримки армії. Досі країна погоджувалася відправити військову техніку українцям, але без бойової зброї.

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Кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та боєприпаси на суму

Сьогодні вранці уряд Чехії схвалив подальшу військову допомогу Україні, яка перебуває під ударом Росії.

Наша допомога та підтримка триває.