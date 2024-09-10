Чехія – Україна: коли та де дивитися другий матч "синьо-жовтих" у Лізі націй-2024/2025

Збірна України з футболу 10 вересня зіграє матч другого туру Ліги націй-2024/2025. Суперником команди Сергія Реброва стане Чехія.

Гра відбудеться у Празі на стадіоні "Eden Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто покаже поєдинок Чехія – Україна

У заявку збірної України на цей поєдинок повернувся Михайло Мудрик, який пропускав матч проти Албанії (1:2) через пошкодження. Натомість команді точно не допоможе Сергій Сидорчук.

Уболівальники зможуть подивитися гру Чехія – Україна у прямому ефірі на медіасервісі Megogo на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Вона доступна за підписками “Максимальна”, “Спорт”та “Оптимальна”.

Також цей поєдинок покажуть на місцевих телеканалах Суспільного. Його можна буде переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ.

До слова. Це буде шоста очна зустріч між Чехією та Україною. Наразі мінімальна перевага на стороні нашої національної команди – дві перемоги та стільки ж нічиїх при одній поразці (загальний баланс голів негативний – 4:6).

Нагадаємо, що після матчу з Чехією "синьо-жовті" свої наступні поєдинки проведуть у жовтні – 11.10 проти Грузії та 14.10 знову з чехами.