Чехія зупиняє видачу посвідок на проживання росіянам

Учора, 24 лютого, Чехія призупинила видачу віз громадянам Російської Федерації. Сьогодні ж росіяни зіткнулися з новим обмеженням.

Відповідь на вторгнення

Тож від 25 лютого 2022 року Чехія зупиняє видачу посвідчення на проживання для на росіян. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала.

До слова Чехія призупинила видачу віз росіянам

Таку відповідь росіяни отримали від Чехії на цинічне військове вторгнення Путіна в Україну. Тепер громадяни РФ поки не зможуть отримати ні візи, ні тимчасові види на проживання у Чехії.

Чехія призупиняє видачу громадянам РФ віз та дозволів на тимчасове. Винятки зробили тільки для випадків, коли візи (і види на проживання) потрібні з гуманітарних міркувань,

– зазначив він.

Напередодні Чехія також відкликала послів із Росії та Білорусі.

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