У Чехії чоловік здав у поліцію танк і артилерійську установку

У Чехії оголосили збройну амністію. Вона потрібна для того, щоб будь-хто міг віддати державі зброю, і не пояснювати при цьому, звідки її взяв.

Один із мешканців містечка Градець-Карлове скористався нагодою – і здав до поліції танк та самохідну артилерійську установку. Щоправда, правоохоронці їх не прийняли.

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Збройна амністія

Влада Чехії у січні 2021 року оголосила так звану збройну амністію (до слова, вже не вперше). У певний проміжок часу (наразі до липня) громадяни можуть здати правоохоронцям зброю, яку тримали незаконно.

І, що важливо, пояснювати походження зброї або остерігатися покарання у таких випадках не слід.

Танк і САУ

Мешканець міста Градець-Кралове скористався пропозицією влади і передав поліції танк Т-34-85 та самохідну артилерійську установку SD-100. Але поліція не захотіла їх приймати – і не тому, що танк виявився рожевим.

Річ у тім, що цей чоловік володів танком і САУ цілком законно ще з 1990-х, і мав на них належні документи.

Чому ж тоді він пішов до поліції? Бо раптом засумнівався, що має право тримати таку зброю за новими вимогами законодавства.

Поліція техніку оглянула, виявила, що стріляти та не може, але все жКласифікувала – і повернула чоловікові назад. Нема, мовляв, підстав забирати.

Коли ми знімали відео про амністію зброї, у якому задля переконливості зняли танк, то навіть не підозрювали, що таке перебільшення аж настільки надихне громадськість,

– написала поліція Чехії у твітері.

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