До 20 років тюрми: у Чехії засудили чоловіка, який воював на боці окупантів Луганщини

У Чехії до 20 років тюремного ув'язнення засудили 32-річного Мартіна Кантора. Чоловік воював у війні на Донбасі на боці окупантів Луганщини.

Кантора визнали винним у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі. Чоловіка судили заочно, оскільки не вдалося встановити його місцеперебування. Кантор так і не повернувся з України.

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Хоча суд не побачив деяких доказів, спочатку заявлених обвинуваченням, вина підсудного була доведена поза всяких розумних сумнівів,

– наголосив суддя Ян Шотт.

Водночас вирок наразі не є остаточним.

Справа Кантора: головне

Ще у 2015 році Кантор прибув на Донбас. Його маршрут пролягав через Ростов-на-Дону. Там він пройшов підготовку та став снайпером у лавах бойовиків Луганщини.

На боці окупантів Кантор брав участь у бойових діях.

"Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування", – розповів прокурор.

Під час судового процесу дали свідчення декілька друзів Кантора. Вони розповіли, що чоловік хвалився їм успіхами у бойових діях на боці окупантів. Один з приятелів Кантора розповів: одного разу йому на пошту надійшло повідомлення, що бойовик помер.