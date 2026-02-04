Пройде перевиховання: у Чехії засудили водія трамвая, який вигнав українців з транспорту
- Суд у Чехії зобов'язав водія трамвая, який образив українців, відпрацювати 200 годин громадських робіт, пройти програму перевиховання та виплатити компенсацію.
- Обвинувачення наполягало на умовному ув'язненні, але суд визнав це хуліганством, враховуючи, що водій раніше не мав судимостей.
Суд у столиці Чехії виніс вирок водієві трамвая, який у лютому минулого року образив українських пасажирів, накричав на них і змусив вийти з транспорту. Чоловікові призначили 200 годин громадських робіт, зобов’язали пройти програму соціального перевиховання та виплатити потерпілим компенсацію.
Про це повідомляє чеське видання IDNES.
Дивіться також "Хто це зможе витримати": Зеленський відповів на критику Бабіша щодо допомоги Україні
Який вирок обрали українофобу у чехії?
Захист наполягав на повному виправданні обвинуваченого. Адвокат стверджував, що свідчення українців нібито суперечливі, а самі вони були зацікавлені лише в отриманні грошової компенсації.
Прокуратура, своєю чергою, звернула увагу суду на те, що за два роки роботи на водія надходило щонайменше вісім скарг. У зв’язку з цим обвинувачення просило призначити п’ять місяців умовного ув’язнення разом із проходженням програми перевиховання.
Однак суд дійшов висновку, що вчинок водія слід кваліфікувати як хуліганство, а не як приниження за національною ознакою. Саме тому було обрано покарання у вигляді громадських робіт.
Суд зазначив, що підсудний раніше не мав судимостей, є молодою та фізично здоровою людиною, здатною відпрацювати призначені 200 годин. Окрім цього, він має пройти спеціальну програму перевиховання та виплатити постраждалій парі 55 тисяч чеських крон, що еквівалентно приблизно 110 тисячам гривень – саме таку суму українці вимагали у своєму позові.
Що відомо про інцидент?
У лютому 2025 року водій трамвая у Чехії вигнав з транспорту українську пару з дитиною. Він казав, що вони не мають права були у його країні та навіть вдарив українця.
Він звернувся до інших пасажирів, зазначивши, що ті мають "подякувати" парі за те, що трамвай нікуди не їде. Зрештою українці були вимушені покинути трамвай.
Свідки розповіли, що причиною обурення водія було те, що дитина пари стояла ногами на сидінні, хоча батько дитини одразу взяти дитину на руки, коли водій звернувся із зауваженням.