У Чехії зіштовхнулися потяги: 2 людей загинули, десятки постраждали – фото

Поблизу чеського міста Домажліце 4 серпня зіткнулися 2 пасажирські потяги. У результаті аварії загинули 2 пасажирів, ще понад 30 – отримали поранення.

За інформацією Чеської залізниці, аварія сталася приблизно о 8:00 між станціями Домажліце та Бліжейов біля села Мілавче.

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Масштабна аварія потягів у Чехії

Поліція повідомляє, що швидкісний поїзд, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги, зіткнувся з пасажирським складом, який рухався за маршрутом Пльзень – Домажліце.

На місці інциденту працюють 3 вертольоти рятувальників. Крім того, туди виїхали 11 команд надзвичайників. "Ми перевозимо людей, що перебували в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей", – розповіли рятувальники.

Є загиблі та десятки потерпілих

Згодом речниця рятувальників Марія Свободова розповіла, що 31 людина отримала легкі поранення, ще 4 пасажирів – важкі, їх госпіталізували до травматологічного центру.

На жаль, жертв уникнути не вдалося – загинули 2 людини.

Наразі рятувальники намагаються знайти ще одну особу, яку вважають зниклою.

Аварія поїздів у Чехії: Фото рятувальників Пльзенського краю, Právo

Потяги зіштовхнулися біля міста Домажліце: дивіться карту