Чекаємо морську Чорнобаївку: після Бердянська росіяни перекидають нові кораблі в Азовське море

Росіянам виявилося мало одного удару по їхніх кораблях в порту Бердянська. Відтак вони вирішили перекинути нові судна в Азовське море.

24 березня українці завдали удару по російських військових кораблях у порту Бердянська. Цілком було знищено великий десантний корабель проєкту 1171. Спочатку повідомлялося, що це "Орськ", але згодом уточнили, що це "Саратов".

До теми ВМС показали велике відео пожежі російських кораблів у Бердянську під драйвову музику

Ще два великі десантні кораблі проєкту 775 "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

Цей випадок нічого не навчив російських окупантів. І вони відправили в Азовське море додаткові кораблі. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.

Цілком можливо, що невдовзі і вони стануть ціллю для українських військових. Як це сталося з Чорнобаївкою, де наші захисники вже десять разів розбивали техніку ворога. Там же загинули і офіцери окупантів.