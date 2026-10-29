У Челябінську спалили автомобіль імовірного співробітника ФСБ: "Свобода Росії" розкрила деталі

У російському Челябінську кілька місяців тому згорів позашляховик Tank 300, однак обставини пожежі залишалися невідомими. Тепер підпілля Легіону "Свобода Росії" заявило, що це була частина багатоетапної операції проти чоловіка, якого рух пов'язує з російськими спецслужбами.

Про завершення операції повідомив Легіон "Свобода Росії".

Що відомо про власника згорілого автомобіля?

За твердженням Спротиву, позашляховик Tank 300 із символікою Z належав жителю Челябінська, який нібито служить у прикордонних військах ФСБ Росії.

У підпіллі розповіли, що чоловік народився в Челябінську, а у 2003 році мав проблеми із законом через пограбування неповнолітнього. Згодом він працював у меблевій галузі та започаткував власний бізнес.

Представники руху стверджують, що пізніше чоловік завдяки особистим зв'язкам потрапив на службу до прикордонних військ ФСБ.

За даними Спротиву, його діяльність нібито полягала в пошуку через інтернет неповнолітніх, яких згодом могли звинувачувати у зв'язках із Легіоном "Свобода Росії" та російським підпіллям.

У русі вважають, що таким чином російські спецслужби могли фабрикувати справи проти людей, які насправді не мали стосунку до антикремлівських формувань.

Офіційного підтвердження цих звинувачень наразі немає.

Як підпілля встановило особу ймовірного співробітника ФСБ?

У Легіоні заявили, що учасники Спротиву протягом певного часу збирали інформацію про чоловіка, його діяльність, прикриття та зв'язки.

За твердженням підпілля, він намагався приховувати свою роботу на російські спецслужби та регулярно змінював автомобілі, якими користувався.

Зокрема, йдеться про позашляховик Tank 300 та машини інших марок. У русі стверджують, що це мало ускладнити встановлення його місцеперебування та зв'язку зі спецслужбами.

Представники Легіону назвали операцію багатоетапною та наголосили, що робота проти ймовірного чинного співробітника ФСБ супроводжувалася значними ризиками.



Як проходила операція: дивіться відео

Як знищили автомобіль у Челябінську?

За повідомленням Легіону, після встановлення особи власника учасники підпілля підпалили його Tank 300 поблизу будинку в Челябінську.

У русі заявили, що автомобіль нібито був завантажений легкозаймистими матеріалами. За версією підпілля, їх могли використовувати для підкидання людям, яких російські спецслужби планували звинуватити в тероризмі.

Представники Легіону стверджують, що саме ці речовини посилили пожежу. Внаслідок займання від позашляховика залишився практично лише металевий каркас.

Раніше місцеві російські ЗМІ повідомляли про пожежу автомобіля на вулиці Генерала Мартинова, однак не називали його власника та не уточнювали причини займання.

У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що знищення автомобіля стало результатом операції їхнього підпілля.

Водночас офіційного підтвердження обставин підпалу, служби власника машини у ФСБ та звинувачень щодо його діяльності наразі немає.

Раніше Легіон "Свобода Росії" розповідав про атаку на залізничні шляхи постачання ракет до аеродрому "Енгельс". За повідомленням підпілля, операція була спрямована на порушення логістики, яку російські війська використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні.