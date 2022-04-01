"Чемодан-вокзал-Росія": в Одесі пройшла промовиста акція
1 квітня 2022 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
В Одесі 1 квітня зустріли по-особливому. На залізничному вокзалі пройшла акція "Чемодан-вокзал-Росія".
Мешканці Одеси провели першоквітневу "Гуморину-Джавеліну". Акція біля центрального входу залізничного вокзалу отримала назву "Чемодан-вокзал-Росія".
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Дивіться фото акції в Одесі:
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