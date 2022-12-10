Неочікуваний вискочка та матч топових європейських збірних: анонс ЧС-2022 10 грудня

У суботу, 10 грудня, визначаться ще два півфіналісти чемпіонату світу з футболу. Три з чотирьох команд представляють Європу. А збірна Марокко матиме змогу встановити унікальне досягнення для африканських збірних.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 19-ий ігровий день.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Марокко – Португалія. 17:00

Збірна Марокко претендує на звання одного з головних відкриттів чемпіонату світу 2022. Якщо інші команди, які вийшли у чвертьфінал, були серед претендентів на чемпіонство чи хоча б на високі місця, то успіх "атласних левів" у справді дивує. До цього найкращим результатом команди був вихід в 1/8 фіналу в далекому 1986 році. А на чотири з п'яти останніх чемпіонатів світу команда не кваліфікувалася.

Марокко повторило успіх трьох інших африканських збірних, які доходили до чвертьфіналу. А от далі команди з Африки поки пройти не змогли. Тож буде цікаво чи стане Марокко першою командою, яка цю неприємну традицію подолає.

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Завадити їм у цьому намагатиметься Португалія. Європейські "селесао" доволі потужно виступили в перших матчах на груповому етапі. І лише поразка Південній Кореї дещо "змазала" їх переможну ходу. Але вже в 1/8 фіналу португальці не залишили шансів Швейцарії. І зробили це без зіркового Роналду.

Англія – Франція. 21:00

Топовий матч, в якому кожна команда заслуговує якщо і не перемоги на турнірі, то хоча б виходу у фінал. Обидві збірні доволі потужно виступають на турнірі. І їх настільки швидка зустріч навіть дещо розчаровує. Адже обидві збірні заслуговують на те, щоб бути в фіналі. Та в наступний раунд пройде лише одна з них.

Команди до цього двічі зустрічалися в рамках чемпіонату світу. І в обох випадках сильнішими були "три леви". Як буде цього разу – покаже лише гра.

Переможці матчі Марокко – Португалія та Англія – Франція зіграють між собою у півфіналі 14 грудня.