Бій Англії та Ірану, матчі тіньового фаворита та кривдника України: анонс ЧС-2022 21 листопада

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде другий ігровий день. Буде зіграно три матчі.

Англія – Іран. 15:00

Розпочати другий ігровий день випало матчу між збірними Англії та Ірану. Перші є одним з фаворитів турніру. Іран же – відвертий аутсайдер, який може завдати чимало клопотів суперникам.

До теми Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Обидві команди виступають в групі B. Для обох команди це буде перший матч на турнірі. А до цього вони між собою не грали.

Гра відбудеться на стадіоні "Халіфа"

Сенегал – Нідерланди. 18:00

Коли складали календар чемпіонату світу 2022, то планували, що турнір розпочнеться 21 листопада, і в цей день буде зіграно чотири матчі. І саме гра між збірними Сенегалу та Нідерландів мала стати матчем-відкриттям турніру, і розпочатися о 12:00. Але через Катар матч-відкриття перенесли на 20 листопада, а гру Сенегал – Нідерланди змістили на 18:00.

Нідерланди на цьому турнірі є не серед відкритих фаворитів. Але це команда-претендент, в якої як достатньо досвідчених гравців, так і молодих талантів. З групи "ораньє" повинні виходити.

Сенегал теж був серед претендентів на те, щоб вийти в 1/8 фіналу. Але це було до того, як травму отримав Садьо Мане – головна зірка "левів Теранги". Тим і цікаво буде подивитися, на що спроможна ця збірна без нього.

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Гра відбудеться на стадіоні "Аль-Тумама".

США – Уельс. 21:00

Дивлячись на цей матч, українці мають право заявляти, що "на їх місці мали бути ми". Адже саме Уельс переміг збірну України у фіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 та здобув путівку на турнір.

Матч цікавий тим, що саме у разі фіаско Сенегалу, ці збірні й визначатимуть другу команду, яка вийде в плей-офф.

Матч США – Уельс зіграют на стадіоні "Ахмад бін Алі".