Бразилія без Неймара, Роналду проти Суареса та битва любителів Росії: анонс ЧС-2022 28 листопада

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі зіграють чотири матчі. Головний фаворит турніру може забезпечити собі вихід далі, а Португалія зійдеться з невиразним Уругваєм.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників у дев'ятий день чемпіонату світу. 28 листопада Бразилія та Португалія можуть забезпечити собі прохід в плей-офф, тоді як корейці і ганці спробують здобути першу перемогу.

Камерун – Сербія

Початок: 12:00

Стадіон: Аль-Джануб (Аль-Вакра)

У даному поєдинку українцям важко буде визначитись із улюбленцем через політичні причини. Керівництва обох країн добре ставляться до Росії, а у першому турі камерунський футболіст навіть вийшов із прапором терористів на бутсах.

Що ж стосується футбольної сторони питання, то одна із команд сьогодні має втратити шанси на плей-офф. Перший тур вийшов для обох невдалим. Камерунці виявились слабшими за Швейцарію, а серби нічого не змогли протиставити бразильцям.

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По кадровому потенціалу фаворитами є "білі орли", але африканці нерідко дивували на цьому Мундіалі. Камерун же теж не поступився по грі швейцарцям, однак реалізація суперника була кращою.

У сербів в атаці мають запалити Мітрович та Влахович, оскільки в обороні підопічні Рігобера Сонга не виглядають дуже надійними. Важливо відзначити, що нічия не влаштує жодну команду і зіграє на руку швейцарцям. Це і має додати фарб зустрічі.

Південна Корея – Гана

Початок: 15:00

Стадіон: Едьюкейшн Сіті Стедіум (Аль-Раян)

Ці колективи називали головними аутсайдерами групи Н, проте перший тур показав хибність цієї думки. Корейці відіграли абсолютно рівну гру з Уругваєм, ні в чому не поступившись "селесте".

Ганці ж продемонстрували відкриту гру з Португалією і навіть попри поразку двічі змогли вразити ворота Діогу Кошти. Тепер же африканцям треба буде вскривати більш захисних корейців.

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У азійської команди головна надія попереду – це Сон Хин Мін. Уругвайці закрили зірку Тоттенхема, Гані буде це зробити складніше. У "чорних зірок" в атаці запалюють Кудус, Іньякі Вільямс та брати Айю.

Важливо відзначити, що переможець цієї пари може стати фаворитом в боротьбі за друге місце, якщо уругвайці програють Португалії. Шанси видаються приблизно рівними, кожна з команд бажають повторити свої зіркові прориви на ЧС у цьому сторіччі.

Бразилія – Швейцарія

. Найкращим результатом Південної Кореї на Мундіалях є четверте місце на домашньому ЧС-2022. Через вісім років феєрично виступила Гана, яка дійшла до чвертьфіналу і лише через драму Суареса поступилась в серії пенальті Уругваю.

Початок: 18:00

Стадіон: Стадіон 974 (Доха)

Команда Тіте в першому турі почала впевнено доводити свій фаворитизм на цьому ЧС. Саме "пентакампеоне" дають найбільше шансів на золото і в першій грі із сербами вони не підвели (2:0).

Правда, перед грою зі Швейцарією у "селесао" виникли кадрові проблеми. Не допоможе команді правий захисник Даніло і на цій позиції у Тіте дефіцит. Підмінити гравця Ювентуса можуть або "пенсіонер" Дані Алвес, або хтось із гравців іншої позиції (Мілітао, Маркіньос або Теллес).

Але найбільшою проблемою може стати відсутність Неймара. Зірка ПСЖ травмував щиколотку у грі з Сербією і точно не допоможе Бразилії в групі. Ба більше, участь гравця в плей-офф теж під питанням.

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Втім, у Тіте є великий вибір гравців атаки, які мають підмінити лідера – Ентоні, Жезус, Родріго або Мартінеллі. Тим паче, що у грі зі Швейцарією "пентакампеоне" влаштує і нічия.

Самі ж підопічні Якіна здобули стратегічно важливу перемогу над Камеруном і можуть підійти до вирішальної дуелі із сербами в якості фаворита. Шансів проти Бразилії у "нейтралів" небагато, але якщо вони не пропустять в першому таймі, ймовірність нічиєї виросте в рази.

Португалія – Уругвай

Початок: 21:00

Стадіон: Лусаїл Айконік Стедіум (Лусаїл)

Головні фаворити останнього квартету зійдуться на головній арені ЧС, де пройде фінал. Туди відчайдушно бажає потрапити Кріштіану Роналду зі своєю командою.

Для цього підопічним Сантуша бажано вигравати групу, аби не потрапити в 1/8 фіналу на Бразилію. А перемога над Уругваєм гарантує їм плей-офф та, скоріш за все, перше місце.

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Португальцям абсолютно по силам досягти успіху, адже у першому турі вони показали свої здібності в атаці. Так, в захисті зіграли невдало, але і Уругвай розчарував у поєдинку з Південною Кореєю.

Ця осічка може дорого коштувати "селесте", адже в останньому турі їм треба буде обов'язково перемагати Гану. Тому варто очікувати, що Уругвай буде намагатися вирвати хоча б нічию та присоромити скептиків щодо своєї гри в нападі.