Аргентина і Данія на грані провалу, шанс Левандовський та Австралії: анонс ЧС-2022 30 листопада

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі зіграють чотири матчі. Лише Франція вже гарантувала собі вихід далі, тоді як дві інших топ-збірні можуть опинитися поза плей-офф.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників у 11-ий день чемпіонату світу. 30 листопада Аргентина ризикує не вийти з групи, Австралія битиметься за сенсацію, а Франція застосує ротацію.

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Австралія – Данія

Початок: 17:00

Стадіон: Аль-Джануб (Аль-Вакра)

Данська команда поки скоріше розчаровує своїх фанатів. Після сенсаційного прориву на минулому Євро від скандинавів очікували впевнений вихід з цієї групи на ЧС. Однак осічка у грі з Тунісом та програш французам поставили команду Юлманда у неприємне становище.

Для проходу в 1/8 фіналу Еріксену та компанії необхідно переграти Австралію та очікувати, що Туніс не обіграю Францію з більш крупним рахунком. І якщо друга умова цілком реальна, то битва із "Соккеруз" поки не виглядає для данців легкою.

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Підопічні Арнольда показали непогану організацію у матчі з тунісцями, завдяки чому і виграли при меншій кількості моментів. Ба більше, у поєдинку із Францією австралійці навіть забили першими, однак швидко посипались після першого ж голу у відповідь.

Данія є явним фаворитом дуелі банально завдяки вищому класу гравців. Однак скандинави поки не склали враження команди, яка готова в атаці розривати (як Франція). Свій єдиний гол вони забили з кутового, а нападники у перших матчах скоріше розчарували.

Тому абсолютно не варто дивуватись, якщо Австралія не програє у цій зустрічі. Так, "Соккеруз" явно не відповідають рівню учасника плей-офф і мають вилетіти одразу ж. Але і Данія поки не справила враження команди, яка здатна вигравати.

Туніс – Франція

. З чотирьох виходів на чемпіонат світу Данія лише раз не виходила в плей-офф – у 2010 році. У 1986 та 2002 роках команда зупинилась у 1/8 фіналу, а у 1998-му дійшла до чвертьфіналу.

Початок: 17:00

Стадіон: Едьюкейшн Сіті Стедіум (Аль-Раян)

Колишня французька колонія намагатиметься уколоти свого "старшого брата". Втім, для французів ця гра не буде вирішальною. "Ле Бле" вже гарантували собі вихід з групи і лише за якоїсь фантастичної умови можуть втратити перше місце.

А ось Туніс сам себе закопав у минулому турі. Після непоганої гри проти Данії (0:0) "орли Карфагена" не змогли нічого вдіяти проти австралійців після пропущеного м'яча. Схоже, цей Туніс не здати долати масовану оборону і скоріше готовий відбиватися.

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Це їм точно не допоможе у матчі з французами. Лише перемога у два м'ячі та нічия у паралельному матчі може вивести Туніс у плей-офф. Та навіть ротаційний склад чемпіонів світу навряд чи здатний програти такому слабкому в атаці супернику.

Польща – Аргентина

Початок: 21:00

Стадіон: Стадіон 974 (Доха)

Мабуть, саме ця битва має стати головною фішкою дня. Аргентинці опинились у скрутному становищі після сенсаційної поразки від Саудівської Аравії в першому турі (1:2). Проте перемога над Мексикою трохи покращила положення "альбіселесте".

Тепер же підопічним Скалоні бажано вигравати у лідера групи. Поляки взяли чотири очки у перших іграх і тепер їм достатньо нічиєї для виходу далі. Навіть в разу поразки "Кадра" має невеликі шанси вийти з другого місця.

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Звісно, цей матч окреслюють як битву Мессі із Левандовським, які боролись за Золотий М'яч торік. Проте грає вся команда, а вона у південноамериканців відчутно сильніша. Саме тому аргентинців і вважають фаворитами.

Польща поки не дуже вражала, але свої бали не втрачала і навіть могла підійти до останнього туру з максимумом, якби Роберт реалізував пенальті у матчі з Мексикою. Мессі і компанії треба оживити гру на флангах та в нападі, бо навіть з Мексикою команда не вражала більшу частину гри.

Здебільшого ту перемогу витягнув як раз сам Ліонель. Польща ж виглядає більш організованою командою у захисті, тому тут у аргентинців можуть виникнути проблеми, якщо довго не зможуть пробити неймовірного на цьому турнірі Щенсни.

Саудівська Аравія – Мексика

. Польща та Аргентина двічі зустрічались на Мундіалях і ті зустрічі приносили переможцям дуелі медалі у підсумку. У 1978 році "Кадра" виграла у суперника 3:2 і взяла бронзу. А через чотири роки Аргентина виграла 2:0 і врешті решт стала чемпіоном світу.

Початок: 21:00

Стадіон: Лусаїл Айконік Стедіум (Лусаїл)

Аравійці поки виглядають головним відкриттям Мундіалю. Команда Ерве Ренара приголомшила Аргентину і показала солідну гру з Польщею, хоч і програла через нереалізовані моменти та супергру кіпера опонента.

Втім, у саудів залишаються шанси на прохід в плей-офф. Для цього може вистачити і нічиєї з мексиканцями, хоча краще перемагати і ні від кого не залежати. А в цей результат таки можна повірити.

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Команда Херардо Мартіно на цьому Мундіалі поки виступає нижче очікувань. Команда непогано діяла у захисті в перших іграх, однак майже нічого не створювала біля чужих воріт.

У цій грі "зеленим" треба будь-що перемагати, та ще і з якомога більшим рахунком. Поки важко уявити, що ця команда з нулем забитих м'ячів може розгромити аравійців. Хоча звісно, що за класом мексиканці сильніші і в разі швидкого голу зможуть нав'язати супернику свою гру.

. На останніх семи Мундіалях Мексика незмінно виходила з групи, однак кожного разу зупинялась в 1/8 фіналу. Найкращими результатами "зелених" є чвертьфінали на домашніх чемпіонатах світу у 1970 та 1986 роках.