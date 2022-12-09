Бразилія проти непоступливих хорватів, ван Гал спробує зупинити Мессі: анонс ЧС-2022 9 грудня

У п'ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі будуть зіграні перші поєдинки 1/4 фіналу. Хорватія спробує протистояти "пентакампіонам", а Нідерланди на чолі з Луї ван Галом взяти реванш за Мундіаль-2014.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 18-ий ігровий день. 9 грудня вже визначаться перші півфіналісти Мундіалю.

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Хорватія – Бразилія

Початок: 17:00

Стадіон: Едьюкейнш Сіті Стедіум (Аль-Раян)

Срібний призер минулого чемпіонату світу збірна Хорватії не надто переконливо виглядає на нинішньому Мундіалі. Команда Златко Даліча на груповому етапі двічі зіграла в нульову нічию із Бельгією та Марокко. Лише проти аутсайдера групи F збірної Канади "картаті" показали атакувальний футбол і виграли з рахунком 4:1.

У 1/8 фіналу хорвати в серії післяматчевих пенальті обіграли Японію. Але в цій перемозі найбільша заслуга голкіпера "картатих" Ліваковіча, який відбив три удари японців. Додатковий час та напруження під час футбольної лотереї може датися взнаки на грі команди. А наскільки важко відбиватися від атак бразильців протягом 90 хвилин, можуть розповісти корейці.

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"Пентакампіони" на даний момент підтверджують статус головного фаворита Мундіалю-2022. Підопічні Тіте на одному диханні пройшли груповий раунд чемпіонату. А на стадії 1/8 фіналу "селесао" граючись розібралися із Південною Кореєю (4:1). Команда має настільки потужний склад, що навіть відсутність травмованого Габріеля Жезуса не повинна відобразитись на грі.

Збірна Хорватії під час виступів на чемпіонатах світу вже здобувала срібні (2018) та бронзові (1998) нагороди. Лише медалей вищої проби немає у колекції "картатих".

Хорватам буде складно протистояти збірній Бразилії. Команді Даліча залишається сподіватися на посмішку фортуни та на свого голкіпера Ліваковіча.

Нідерланди – Аргентина

Початок: 21:00

Стадіон: Лусаїл Айконік Стедіум (Лусаїл)

Афіша такого матчу цілком могла б прикрасити фінал чемпіонату світу в Катарі. Але суперники зустрінуться на стадії чвертьфіналу і далі піде лише один.

Цей матч може стати останнім в тренерській біографії знаменитого Луї ван Гала, який пообіцяв, що чемпіонат світу буде його лебединою піснею. Тим більше, коли є мотивація поквитатися аргентинцям за прикру поразку на ЧС-2014. Тоді "ораньє" поступилися "альбіселесте" в серії післяматчевих пенальті. А тренував нідерландців "Тюльпанний генерал", як називають ван Гала.

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Аргентинці не без труднощів подолали Австралію (2:1) у 1/8 фіналу ЧС-2022. Складається враження, що найбільше вмотивованим гравцем "альбіселесте" є її капітан Ліонель Мессі. Як "вишеньки на торті", його блискучій кар'єрі не вистачає золотих нагород Мундіалю.

Виліт Аргентини означатиме завершення кар'єри у збірній феноменального Лео. В цьому він схожий із наставником "ораньє" Луї ван Галом.

Нідерланди і Аргентина відіграли 9 очних зустрічей. На рахунку "ораньє" чотири перемоги. Два поєдинки завершилися внічию. "Альбіселесте" святкували перемогу тричі, причому два рази після серії післяматчевих пенальті. Тож нідерландцям краще не доводити матч до футбольної лотереї.