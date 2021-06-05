Через 7 років: 26 добровольців "Айдару" нарешті отримали посвідчення УБД – фото

Одразу 26 добровольців, які боронили незалежність України на Донбасі, отримали посвідчення учасника бойових дій. Сталося це 4 червня в Офісі Президента під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни.

Свої посвідчення після 7 років очікування нарешті отримали бійці добровольчого батальйону "Айдар". Вони брали участь в АТО на Сході України у 2014 році.

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Посвідчення учасника бойових дій бійцям вручили голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Голоднюк.

Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну,

– сказав Сергій Куніцин.

Варто зазначити, що впродовж 7 років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

Українське законодавство передбачає, що учасникам бойових дій надаються такі пільги:

безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

знижка 75% на оплату за користування житлом;

знижка 75% на оплату комунальних послуг.

26 добровольців "Айдару" нарешті отримали посвідчення УБД / Фото ОП