Через агресію проти України: двоє логістичних гігантів з США призупинили співпрацю з Росією

Все більше відомих світових компаній відмовляються співпрацювати з Росією. Цього разу таке рішення ухвалили американські логістичні компанії UPS та Fedex.

Компанії з США ухвалили таке рішення через вторгнення Росії до України.

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UPS та FedEx призупинили співпрацю з Росією

Крім того, вони готували план на випадок непередбачуваних обставин для своїх операцій у Росії. Тепер обидві компанії тимчасово не будуть відправляти посилки у Росію.

UPS продовжує уважно стежити за ситуацією і відновить роботу, як тільки це стане практичним та безпечним,

– заявили у логістичній компанії.

В UPS також додали, що компанія зосереджена на безпеці своїх співробітників, гарантуванні безперервного обслуговування та мінімізації збоїв у роботі їхніх клієнтів. Зі схожою заявою виступили й у FedEx. Логістичні гіганти попередньо припинили відправляти посилки в Україну та навпаки.

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