Через агресію Росії в Україні загинули 3 818 людей, більше 4 тисяч – поранені

Офіс генпрокурора зафіксував, що на 25 квітня через війну Росії проти України вже загинули 3818 людей. Понад 4 тисячі отримали поранення.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова каже, що такі цифри є орієнтовними. Адже неможливо врахувати заблокований Маріуполь і ті місця в Київській області, куди поки що прокуратура не може зайти.

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Венедіктова зазначила, що першочергово знайдене тіло мають ідентифікувати як цивільну особу. Тоді можна стверджувати, що загинула цивільна особа.

На 25 квітня саме за результатами таких процедур є дані, що загинули 3818 людей і понад 4 тисячі поранених.

Ми спочатку рахували з кримінальних проваджень, цифра була ще меншою. Зараз рахуємо з МОЗ, із моргів. Інформацію щодо загиблих і поранених дітей вручну збираємо,

– каже генпрокурорка.

Вона також розповіла, що прокурори дізнались про вбитого 28 лютого хлопчика з частиною від снаряда в грудях. Відтоді кожен ранок і кожен вечір починаються з доповіді по країні щодо дітей.

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