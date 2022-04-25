Через агресію Росії в Україні загинули 3 818 людей, більше 4 тисяч – поранені
Джерело:Інтерфакс-Україна
Офіс генпрокурора зафіксував, що на 25 квітня через війну Росії проти України вже загинули 3818 людей. Понад 4 тисячі отримали поранення.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова каже, що такі цифри є орієнтовними. Адже неможливо врахувати заблокований Маріуполь і ті місця в Київській області, куди поки що прокуратура не може зайти.
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Венедіктова зазначила, що першочергово знайдене тіло мають ідентифікувати як цивільну особу. Тоді можна стверджувати, що загинула цивільна особа.
На 25 квітня саме за результатами таких процедур є дані, що загинули 3818 людей і понад 4 тисячі поранених.
Ми спочатку рахували з кримінальних проваджень, цифра була ще меншою. Зараз рахуємо з МОЗ, із моргів. Інформацію щодо загиблих і поранених дітей вручну збираємо,
– каже генпрокурорка.
Вона також розповіла, що прокурори дізнались про вбитого 28 лютого хлопчика з частиною від снаряда в грудях. Відтоді кожен ранок і кожен вечір починаються з доповіді по країні щодо дітей.
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