Через атаку росіян на Запоріжжі маленька дитина зазнала осколкового поранення

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області продовжують тероризувати цивільне населення. У селі Новомиколаївка маленька дитина отримала осколкове поранення.

Дитину терміново евакуювали до лікарні Запоріжжя. Сам інцидент стався у Пологівському районі, у селі Новомиколаївка.

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Дитина 2016 року народження отримала вогнепальне наскрізне осколкове поранення правої стопи. Сталося це під час артобстрілу російськими терористами села.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується терористично-насильницькі дії з боку російських злочинців щодо цивільного населення. Такі дії заохочуються їхнім військовим командуванням,

– наголосили у Силах оборони Запорізького краю.

Яка ситуація на Запоріжжі

Станом на вечір 21 квітня обстановка на південно-східному напрямку суттєвих змін не зазнала. Окупанти не покидають спроб проводити наступальні дії в східних районах області, основний напрямок Гуляйполе – Покровське, де бойові зіткнення стали більш активними. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону.

Додамо, що напередодні, приблизно о 13:00, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Постраждало 8 людей. Вибухова хвиля пошкодила чотири вагони евакуаційного поїзда Запоріжжя – Львів. На щастя, пасажири конкретно цього рейсу не постраждали.

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