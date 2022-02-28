Через дії ворога в Золотому-1 понад тисяча людей залишилися без води

Підрозділи ДСНС активно надають допомогу українцям на сході держави, де ведуться запеклі бої. Так, через дії російських окупантів без води залишились понад тисяча жителів Золоте-1.

На сході України росіяни продовжують обстрілювати населені пункти. Тільки упродовж доби, 28 лютого, рятувальники мали 3 виїзди на ліквідацію пожеж, які стались через активні бойові дії. Окрім цього, працівники ДСНС евакуювали місцевих жителів Сартани, Талаківки та Воєводівки. До безпечних місць рятувальники вивезли 95 осіб, серед яких 25 – діти.

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Також повідомляється, що через напад російських окупаційних військ є проблеми з питною водою та теплопостачанням. Зокрема:

у Попасну, Красногорівку та Вугледар підвозять питну воду. Для цього залучили 17 одиниць техніки, а на службі перебувають 77 рятувальників;

повністю відсутнє водопостачання у Золотому-1, де без води залишились 1200 людей;

нема теплопостачання у Сєвєродонецьку;

частково воно відсутнє у селищі Миронівський (там без теплопостачання залишились лікарня, 2 школи та дитячий садок).

Через постійні обстріли російських окупантів рятувальники поки не можуть відновити тепло- і водопостачання.

Повний текст публікації:

Протягом поточної доби підрозділи ДСНС, що залучені до проведення операції Об’єднаних сил, здійснили три виїзди на ліквідацію пожеж, які виникли внаслідок бойових дій. Також здійснено 8 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема, протягом минулої доби, 27 лютого, було евакуйовано з населених пунктів САРТАНА, ТАЛАКІВКА та ВОЄВОДІВКА до безпечних місць 95 осіб, з яких – 25 дітей.

Здійснено підвіз води до населених пунктів ПОПАСНА, КРАСНОГОРІВКА та ВУГЛЕДАР. Для проведення цих робіт було залучено 17 одиниць техніки та 77 чоловік особового складу. На даний час через дії російських окупаційних військ відсутнє водопостачання у населеному пункті ЗОЛОТЕ-1 (1200 абонентів). Відсутнє теплопостачання у населеному пункті СЄВЄРОДОНЕЦЬК. Частково відсутнє тепло у населеному пункті МИРОНІВСЬКИЙ ( лікарня, 2 школи та 1 дитячий садок). Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ роботи з відновлення поки що не проводяться.