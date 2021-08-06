Через глибоку яму на дорозі: у Кропивницькому чоловік залишився без ока та двох зубів

Мешканець Кропивницького, що у Кіровоградській області, під час негоди не помітив яму та в'їхав у неї. Через це чоловік втратив око та два зуби.

Дмитро Гребенюк відразу ж викликав поліцію та швидку допомогу. Про це розповіли у сюжеті місцевого телеканалу.

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Чоловік під час негоди провалився у яму та втратив око

Інцидент трапився під час зливи, яка вирувала у Кропивницькому два тижні тому. Дмитро Гребенюк за кермом Chevrolet їхав вулицею Вокзальною ввечері орієнтовно о 21 годині. Він не побачив яму та в'їхав у неї.

"Був сильний дощ, і дорожнє покриття особливо не було видно. Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум 30 на годину. І все-таки в'їхав у дуже глибоку яму", – розповів місцевий мешканець.

Через це в авто спрацювала подушка безпеки. Чоловік припускає, що "можливо неправильно, поки ще невідомо, чому так сталося".

Осколками водієві вибило око та два зуби. Крім того, у нього залишилися подряпини на обличчі,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік розповів, що одразу викликав швидку допомогу та поліцію. Поліцейські склали протокол.

"Поліція неправильно все це трактувала, тобто не за тією статтею. Там мав бути ненадійний стан дорожнього покриття, а вони виписали, що я не переконався в безпеці. Є теж такий нюанс, ми це все будемо оскаржувати", – пояснив свою позицію чоловік.

Він також додав, що вже найняв адвоката.

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