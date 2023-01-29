Зник на 6 днів: підліток грався у хованки у Бангладеш, а потрапив до Малайзії

Як і у всьому світі, діти у Бангладеш люблять погратися у хованки, однак іноді у цю гру можна виграти собі на біду. Так поталанило й підлітку, якого знайшли аж у чужій країні.

Так, 11 січня портовому районі Чіттагонга, що на південному сході Бангладеш, 15-річний Фахім під час гри вирішив заховатися у вантажному контейнері. Там він випадково замкнувся усередині та заснув через втому.

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Гра у хованки завершилась через шість днів

Поки хлопець спав, контейнер з ним завантажили на комерційне судно, яке незабаром попрямувало через Індійський океан в Куала-Лумпур, що в Малайзії. А це – за 3,6 тисячі кілометрів від дому підлітка. За цей час хлопець намагався вибратися та не раз кликав на допомогу, однак всі його зусилля були даремними.

Фахіма знайшли лише через 6 днів у чужій країні. Він був у поганому стані, адже увесь цей час був замкнений у металевій коробці без їжі та води. Також у хлопця була лихоманка, тож його доправили до найближчої лікарні для обстеження.

Станом на 28 січня він все ще перебував у лікарні, адже страждав від зневоднення. У цей час влада Малайзії зв'язалася з владою Бангладеш, щоб повернути дитину додому.

Правоохоронці Малайзії запідозрили торгівлю людьми

У соціальних мережах появилося відео, на якому Фахім зі здивуванням вибирається зі своєї пастки у Порт-Кланг, і замість знайомого місця бачить портовиків та правоохоронців чужої йому країни. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він не міг ані говорити, ані розуміти місцеву мову, тож порозумітися з дитиною вдалося не одразу.

Оскільки пригода підлітка була неймовірною та схожою радше на сюжет у кіно, правоохоронці Малайзії спершу розпочали розслідування торгівлі людьми. І лише в ході розслідування вони з'ясували усі подробиці гри, тривалістю в тиждень. Це підтвердив й помічник комісара поліції Малайзії Ча Хунг Фонг, який заявив, що в інциденті не було злочину.