Через історичні розбіжності: Алжир образився на Францію і відкликає посла
Джерело:DW
Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун заявив, що відкликає посла країни у Франції. А все через "безвідповідальні заяви", які "приписують президенту Франції" Еммануелю Макрону.
Мовиться, зокрема, про начебто слова Макрона про те, що влада Алжиру "переписала історію", і у своїй версії за основу взяла ненависть до Франції.
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На сторінці пресслужби президента Алжиру у твітері 3 жовтня опублікували заяву такого змісту:
Після безвідповідальних заяв, які багато французьких джерел приписують президенту Франції, Алжир висловлює категоричне несприйняття неприпустимого втручання у свої внутрішні справи.
Про які заяви начебто Макрона мовиться
Найімовірніше, мовиться про статтю у виданні Le Monde від 2 жовтня. Там вказано, що президент Франції Еммануель Макрон начебто заявив:
- Що Алжиром керує "військово-політична система".
- І що "офіційну історію" ця алжирська влада "повністю переписала", заклавши в неї "ненависть до Франції".
Алжир, нагадаємо, тривалий час був колонією Франції, а незалежність здобув після восьмирічної війни у 1962. Наразі ж:
- Влада Алжиру переконана, що такі французькі заяви є "нападом на пам’ять понад 5,6 мільйона мучеників".
- А проте дійсно критикує Францію за "численні колоніальні злочини в Алжирі, близькі до геноциду".
Повний текст повідомлення офісу президента Алжиру
Після безвідповідальних заяв, які багато французьких джерел приписують президенту Франції, Алжир висловлює категоричне несприйняття неприпустимим втручанням у свої внутрішні справи, які є неприйнятним нападом на пам’ять 5 мільйонів 630 тисяч мучеників.
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