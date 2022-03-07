Через "Київ цифровий" можна повідомляти про російські злочини: інструкція

Росія цинічно напала на Україну та здійснює воєнні злочини на нашій території. Тому українцям варто одразу повідомляти про це та скидати фото/відео у відповідні органи.

Цікаво, що у додатку "Київ Цифровий" з’явилося доступне корисне оновлення для документування воєнних злочинів РФ в Україні.

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Заступник голови КМДА та CDTO Києва Петро Оленич розповів, що аби долучитися до збору воєнних злочинів можна в застосунку "Київ Цифровий". Зробити це можна у розділі «Допомога армії».

Ваші фото/відео злочинних дій будуть оформлені згідно з міжнародними стандартами та стануть доказами для покарання агресора у судах,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, для збору доказової бази скоєння воєнних злочинів російської армії в Україні створено офіційну платформу warcrimes.gov.ua.

Що є воєнним злочином РФ

Воєнні злочини – це свідоме та грубе порушення правил ведення військових дій та міжнародного гуманітарного права, які спрямовані безпосередньо проти цивільного населення.

Воєнним злочином вважають:

пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури;

умисне вбивство, тортури та позбавлення волі цивільного населення;

розташування та використання військ і техніки в житлових кварталах;

насилля щодо медиків та медичної інфраструктури;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та емблем ЗСУ, поліції та інших служб України, емблем гуманітарних/медичних установ;

умисні удари по будівлях, що мають релігійне, освітнє, культурне, наукове чи благодійне призначення, історичних пам'ятках, госпіталях тощо;

захоплення майна та пограбування.

Щоб зафіксувати воєнний злочин, можна подавати фото та відео з місця подій, письмові та усні свідчення потерпілих або матеріальні свідчення (документи, залишки снарядів, гільзи, уламки речей, будівель).



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