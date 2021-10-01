Через коментарі про вбивство ІТ-шника: КДБ Білорусі затримав понад півсотні людей

У Білорусі 29 – 30 вересня затримали понад півсотні людей. Арешти пройшли в різних містах країни, зокрема у Гродно, Гомелі, Мінську та Вітебську.

Правозахисники пишуть, що проти багатьох арештованих відкрили кримінальні справи за статтями "образа представника влади" та "розпалювання соціальної ворожнечі".

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Найімовірніше, затримання пов'язані з коментарями, залишеними у соцмережах, які стосують загибелі айтішника Андрія Зельцера та співробітника КДБ.

Силовики затримують людей

Один із арештованих повідомив своїй дружині з СІЗО на Акрестіна , що його затримали через коментарі.

Родичі затриманих розповідають, що силовики вриваються у помешкання затримують, ламають та розкидають речі.

До однієї громадянки силовики прийшли у повному спорядженні: зброя, шоломи, бронежилети та щити.

Силовики увірвались у помешкання Андрія Зельцера

Увечері 28 вересня співробітники білоруського КДБ увірвались в помешкання програміста Андрія Зельцера. Він брав участь в акціях протесту. Чоловік взяв до рук рушницю. Коли силовики увійшли в кімнату, Зельцер застрелив одного з КДБ-істів.

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Стрільця одразу ж ліквідували, У цей час у квартирі була дружина, ймовірно, вона знімала на відео те, що відбувалось. Зараз жінку затримали за підозрою у співучасті у вбивстві. У подружжя є маленький син.