Через обстріл Київщини є 17 загиблих і 44 постраждалих, – Зеленський про ворожий удар

Ворожі війська уночі 5 серпня масовано атакували Київську область і саму столицю ракетами й дронами. Обстріл призвів до значних руйнувань, а також, на жаль, забрав життя людей.

Відомо також про 44 постраждалих. Володимир Зеленський відреагував на атаку.

Як президент прокоментував російський обстріл?

Передусім глава держави висловив співчуття рідним і близьким постраждалих та загиблих.

На жаль, жертвами атаки стали 17 людей. Ще 44 зазнали поранень.

"Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "Циркони"/"Онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них – реактивні" – написав Зеленський.

Він уточнив, що основною ціллю противника були складські приміщення цивільних підприємств. До того ж, били росіяни й по інфраструктурі, залізничній станції.

Мовиться про об'єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Згідно з даними Повітряних сил, збити ракети, на жаль, не вдалося. "Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні", – підкреслив президент.

Він вкотре підкреслив важливість розуміння союзниками того, "що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводять саме до таких жахливих жертв і руйнувань".