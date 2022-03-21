Через напад Росії в Україні загинуло 115 дітей

Україна вже 26 день бореться з російськими окупантами. Відтоді у нас загинуло 115 дітей.

Ювенальні прокурори повідомляють, що через російську агресію збільшилась кількість поранених дітей. Тепер їх понад 148.

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Найбільше постраждалих у Київській області – 58. Також в Харківській області постраждали 38 діток, Донецькій – 29, Чернігівській – 31, Миколаївський – 22, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 дітей,

– мовиться у повідомленні.

Дані вказують станом на ранок 21 березня 2022 року.

Окремі випадки загибелі діток

Також прокурори описують деякі кричущі факти того, коли загарбники вбивають наших дітей. Зокрема, 19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя. Там ховалися близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, але поки інформації про потерпілих та загиблих немає.



Також 19 березня в місті Миколаїв через обстріл російських військових з установки "Смерч" отримали поранення чоловік та його 8-річний син.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів загарбників вже пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Дані не остаточні й оновлюються.

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