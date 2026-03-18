Через наступ на кількох ділянках: 17 березня росіяни зазнали рекордних у 2026 році втрат

Російська армія за добу 17 березня зазнала рекордних втрат у 2026 році. Завдяки діям Сил оборони України було ліквідовано та поранено понад 1 700 окупантів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Дивіться також Йшли в штурм на конях: "Мадяр" розповів, як на Запоріжжі зірвали наступ і ліквідували 900 росіян

Що відомо про рекордні втрати Росії?

Як розповіли у Міноборони, за добу 17 березня російська армія втратила найбільше військових у 2026 році.

Так, ворог хотів скористатись туманом і розпочав наступи на кількох напрямках фронту. В тому числі російські війська атакували у Запорізькій області. У Міністерстві запевнили, що українська армія готувалась до боїв та завдала рекордних втрат ворогу.

Сили оборони були до цього готові, тож противник за добу втратив 1710 вояків убитими та пораненими,

– повідомили у Міноборони.

Водночас росіянам ніде не вдалось прорвати українські бойові порядки.

Нещодавні успішні удари по силах ворога