Через наїзди на міни під Чугуєвом загинули двоє людей: також є багато постраждалих

Під Чугуєвом внаслідок наїзду на російські міни загинули 2 людини. Також є багато постраждалих внаслідок таких подій. Тому людей просять не рухатися місцями, де тривали бойові дії.

Щоб уникнути трагічних інцидентів, варто лише зачекати завершення роботи саперів на цих територіях. Адже окупанти перед відступом не лише залишають міни на дорогах, а й роблять розтяжки.

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Серед потерпілих є немовля

Про трагічні події в Чугуївському районі правоохоронці Харківщини повідомили 30 березня. Там, окрім загиблих, ще постраждали 5 людей, серед яких і одне шестимісячне немовля.

В жодному разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами. Поки сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно,

– акцентували правоохоронці.

Це необхідно, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх рідних. У поліції додали, що Україна продовжує робити все можливе для того, щоб кожен громадянин якнайшвидше повернувся до своїх домівок.

Це звернення стосується тих, хто:

знаходиться в зоні ведення бойових дій;

перебуває на окупованих територіях;

хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів.

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