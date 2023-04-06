Через негоду у Львові сталась ДТП, а у Чернівцях медиків рятували надзвичайники

Вже кілька днів поспіль в областях України спостегігають природню аномалію. Так, у західних та центральних регіонах у квітні випав сніг.

Через негоду у низці міст комунальникам довелося плідно попрацювати. Водночас у Львові та Чернівцях для усунення наслідків негоди довелось викликати рятувальників, повідомляє 24 Канал.

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Аварія у Львові

Вранці 6 квітня на вулиці Омеляна Ковча сталась ДТП. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що авто злетіло на колію залізниці.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв. Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини ДТП.

У Львові авто злетіло на колію / Фото Varta1

Наслідки негоди у Чернівцях

У селі Хряцька Чернівецького району внаслідок погіршення погодних умов автомобіль швидкої, поспішаючи на виклик, не зміг проїхати на засніженій ділянці дороги. На допомогу медикам прибули рятувальники.

Працівники ДСНС транспортували хворого до карети швидкої медичної допомоги, а згодом його доставили до лікувального закладу.

Рятувальники допомогли хворому дістатись лікарні / Фото ДСНС України

Крім того, рятувальники виїжджали на допомогу медикам у Дністровському районі. Автомобіль швидкої, прямуючи до пацієнта, не зміг проїхати ділянку дороги на відрізку автошляху в межах населених пунктів Круглик-Жилівка.

Надзвичайники виїхали на місце події та відбуксирували карету швидкої допомоги на ділянку дороги, де водій швидкої міг продовжити рух самостійно.

Цього ж дня через негоду у Чернівцях впали два дерева. Одне пошкодило припаркований автомобіль, інше впало на проїжджу частину. На щастя, наслідки негоди вдалось ліквідувати рятувальникам.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди / Фото ДСНС Чернівецької області

Нагадаємо, що синоптики зафіксували новий природний рекорд у Києві. 5 квітня у столиці випало 20,6 міліметра опадів. Ці дані побили рекорд 90-річної давності, коли у Києві випало 17,2 міліметра опадів.