Через негоду в Україні загинули 2 людей, ще майже 10 потрапили в лікарні

Сильна негода в Україні 21 липня наробила багато лиха. Найбільше від сильного вітру та грози постраждали мешканці східних областей.

Негода пошкодила 100 покрівель та повалила 90 дерев. Їх розрізали та прибрали рятувальники.

До теми В Одесі нищівна повінь: літаки не могли приземлитися, десятки авто і домів затопило

Загалом до робіт залучили 238 осіб та 57 одиниць техніки ДСНС.

На 2 людей впали дерева

Трагедії трапилися у місті Дружківка Донецької області та селі Мусіївка Луганської області. Там на двох людей впали дерева – постраждалі не вижили. Крім того, 7 людей відвезли у лікарні з травмами.

Інші наслідки негоди

У Краматорському районі Донеччини погодні умови пошкодили 77 покрівель: 58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи та 8 адміністративних об'єктів.

погодні умови пошкодили 77 покрівель: 58 приватних та 8 багатоквартирних житлових будинків, 3 школи та 8 адміністративних об'єктів. У місті Сватове Луганської області пошкоджені 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. У Троїцькому вітер зруйнував дах школи.

пошкоджені 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. У Троїцькому вітер зруйнував дах школи. В Одесі сильний дощ підтопив 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

Цікаво Грози відступають: в Україну повертається спека, обіцяють понад +30 градусів

Що цьому передувало

Потужний буревій 21 липня пронісся Сходом України. Так, на Луганщині обвалилася водонапірна башта. Також відомо, що вітер зірвав дах над хірургічним відділенням лікарні, однак медзаклад продовжував працювати у звичному режимі.

Крім того, частина мешканців області залишилася без електрики.