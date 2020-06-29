Від негоди постраждав і Моршин – курорт на Львівщині, відомий своїми цілющими мінеральними водами. Вулиці міста 28 червня перетворилися на ріки. Постраждали приміщення санаторіїв та Палацу культури.

Моршин затопило

У курортному місті Моршин на Львівщині увечері 28 червня підтопило підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури, повідомляє пресслужба ДСНС.

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На місце події скерували рятувальників. Їм вдалося відкачати 142 квадратних метри води з підвалів трьох санаторіїв.

У Палаці культури та в одному з готелів рівень води впав самостійно.

Як реагують люди

Відео негоди оприлюднили й у соціальних мережах. Однак користувачі сприйняли затоплення з гумором.

Що пишуть користувачі

Сезон плавання відкритий.

Огооо... Терміново запасаємось гумовими чоботами.

Знову пливемо.

Нарешті я побачила той невеликий фонтан біля Бювету повним по вінця.

Моршин затопило: дивіться відео

Що відомо про курорт Моршин? Розташований у Львівській області. Відомий своїми цілющими мінеральними водами.

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