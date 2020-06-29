Через негоду затопило Моршин – популярний курорт Західної України: відео
Від негоди постраждав і Моршин – курорт на Львівщині, відомий своїми цілющими мінеральними водами. Вулиці міста 28 червня перетворилися на ріки. Постраждали приміщення санаторіїв та Палацу культури.
Моршин затопило
У курортному місті Моршин на Львівщині увечері 28 червня підтопило підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури, повідомляє пресслужба ДСНС.
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На місце події скерували рятувальників. Їм вдалося відкачати 142 квадратних метри води з підвалів трьох санаторіїв.
У Палаці культури та в одному з готелів рівень води впав самостійно.
Як реагують люди
Відео негоди оприлюднили й у соціальних мережах. Однак користувачі сприйняли затоплення з гумором.
Що пишуть користувачі
- Сезон плавання відкритий.
- Огооо... Терміново запасаємось гумовими чоботами.
- Знову пливемо.
- Нарешті я побачила той невеликий фонтан біля Бювету повним по вінця.
Моршин затопило: дивіться відео
Що відомо про курорт Моршин?Розташований у Львівській області. Відомий своїми цілющими мінеральними водами.
Негода на Західній Україні: що відомо
- Найбільше від негоди постраждали Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька області.
- Стихія забрала життя 3 людей.
- Негода пошкодила 620 кілометрів автодоріг, 259 мостів та 650 метрів дамб. А також підтопила 3 871 будинок, 2 об’єкти соціальної та побутової сфери, 2 720 підвалів і 6 400 присадибних ділянок.
- Наразі підтопленими залишаються 70 населених пунктів.
- Український уряд виділив 754 мільйони гривень на ліквідацію збитків, завданих повінню.