Через невдалий наступ окупанти мусять змінити тактику: не мають ні їжі, ні боєприпасів

Триває третій тиждень боротьби українців з російськими загарбниками. Плани Росії щодо швидкої окупації не здійснилися, тож запаси їжі та боєприпасів у ворожих бригад вже добігають до кінця.

Деморалізовані російські солдати дедалі частіше намагаються втекти з України. Окрім цього, вони цілими групами здаються в полон.

До теми Росіянам віддали наказ перейти до "самозабезпечення", фактично дозволивши мародерство

Голодні окупанти стають грабіжниками

У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 12 березня. Там розповіли, що через невдалу спробу провести наступальну операцію, окупанти вимушені змінити тактику.

Окрім цього, через суттєві логістичні проблеми та розтягнуті комунікації Росія не може забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, їжею та боєприпасами. Це спонукає ворожих солдатів вдаватися до мародерства та грабежу мирних жителів, магазинів, аптек тощо.

До того ж дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення,

– додали у Генштабі.

Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи – деморалізовані. Вони мають вкрай низький морально-психологічний стан, тому багато загарбників намагаються самостійно повернутися у Росію.

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