Через новорічні феєрверки в Чернівцях загинули десятки птахів: моторошні фото

У Чернівцях у новорічну ніч загинули десятки птахів. Все через вибухи феєрверків, які супроводжують святкування Нового року.

Про цю проблему розповіла волонтерка із захисту диких тварин Вікторія Гусарова.

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За словами Гусарової, внаслідок вибухів феєрверків загинули десятки птахів.

Лише в одному парку в центрі міста ми знайшли дев’ять мертвих птахів. Вони загинули внаслідок вибухів феєрверків цієї ночі,

– повідомила Гусарова.

Волонтерка зауважила, що всі птахи були ретельно оглянуті.

"Вони були вгодовані, не мали жодних зовнішніх ознак захворювань. Вони не мали загинути, але... Всі птахи загинули від удару. Про це свідчить ціаноз слизових та черевної порожнини, кровотеча з дзьоба та клоаки. Пташки злякалися і просто вилетіли та летіли в нікуди, у паніці врізавшись у паркан чи дерева", – розповіла жінка.



Загиблі птахи у Чернівцях / Фото Вікторії Гусарової



У Новорічну ніч загинули десятки птахів / Фото Вікторії Гусарової

Чи заборонені в Україні феєрверки

З 2014 року в українських містах та селах почали забороняти використання феєрверків – люди не дотримуються елементарних правил безпеки. До прикладу, запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будівель.

До того ж салюти дуже нагадують вибухи у зоні бойових дій – вважається, що поки в Україні триває війна, на мирній території необхідно відмовитись від феєрверків. На рівні закону феєрверки в Україні так й не заборонили – за це не передбачено ніякої відповідальності.

Повний текст публікації Вікторії Гусарової:

Після новорічної ночі, ми з чоловіком знову пішли на місця ночівлі птахів, перевірити чи не потрібна комусь допомога. На жаль, картина сумна. Тільки в одному парку у центрі міста ми знайшли 9 мертвих птахів. Птахи загинули внаслідок вибухів феєрверків цієї ночі

Усі птахи були ретельно оглянуті. Вони були вгодовані, не мали жодних зовнішніх ознак захворювань, вони не мали загинути, але... Всі птахи загинули від удару. Про це свідчать ціаноз слизових та черевної порожнини, кровотеча з дзьоба та клоаки.

Птахи злякалися і просто злетіли і летіли в нікуди, в паніці врізаючись у паркан та дерева. Ось вони, плоди відзначення веселого свята. Вам було весело? А їм боляче.