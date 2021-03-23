"Анджей Дуда – дебіл": через образу президента польському письменнику загрожує в'язниця

Польський письменник Якуб Зульчик назвав у фейсбуці главу держави Анджея Дуду "дебілом". Через це йому висунули обвинувачення у публічній образі президента.

Що Зульчик сказав про Дуду

У листопаді 2020 року відомий польський письменник та журналіст опублікував на своїй сторінці у фейсбуці допис. Він з'явився на тлі обговорень президентських виборів у США.

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Тоді Дуда написав у твітері: "Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Доки ми чекаємо номінації Колегії виборників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство із США на високому та якісному рівні задля ще сильнішого партнерства".

Водночас Зульчик у своєму пості звернув увагу на цей твіт. Він заявив, що тривалий час цікавиться американською політикою, але ніколи не чув про "номінацію Колегією виборників".

Джо Байден – 46-й президент США, а Анджей Дуда – дебіл,

– написав він.

Звинувачення письменнику

Прокурори визнали публікацію Зульчика "образливою" та "неприйнятною". Сам Зульчик сказав, що вперше почув про звинувачення проти себе з медіа.

У Польщі є 9 різних варіантів звинувачення за образу. Одна зі статей включає образу державних символів. За публічну образу президента Польщі загрожує до 3 років позбавлення волі.