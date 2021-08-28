Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів

Проросійські бойовики зранку 28 серпня обстрілювали прифронтову Авдіївку. Через це поїзди Укрзалізниці тимчасово не курсуватимуть туди.

Таке рішення схвалили з міркувань безпеки. Обмеження на рух ввели до 30 серпня включно.

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Як курсуватимуть потяги

Поїзди №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська;

приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.

Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці,

– мовиться у повідомленні.

Працівників евакуювали

Працівників станції Авдіївка та пасажирів евакуювали в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

Російські найманці атакували прифронтове місто мінометами 120-го калібру. Вогонь вели зі сторони Макіївської об'їзної. По всій Авдіївці було чутно звуки від вибуху снарядів. Місцевість накрив чорний дим.

До речі, люди на ринку продовжували торгувати попри обстріли.

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